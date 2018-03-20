Президент НОК і олімпійський чемпіон Бубка нагороджений спеціальною відзнакою за видатні життєві і спортивні досягнення

Нагородження відбулось в рамках престижної Гала-церемонії Всесвітнього союзу водно-моторного спорту.

Президент Національного олімпійського комітету України, Олімпійський чемпіон, 35-разовий рекордсмен світу, шестиразовий чемпіон світу зі стрибків з жердиною Сергій Бубка .нагороджений спеціальною відзнакою за видатні життєві і спортивні досягнення.

Нагородження відбулось в рамках престижної Гала-церемонії Всесвітнього союзу водно-моторного спорту, повідомляє прес-служба НОК України.

Сергій Бубка був запрошений як уславлений спортсмен, який присвятив своє життя спорту та досяг видатних результатів і після завершення спортивної кар’єри залишився в спорті, щоб працювати на благо його подальшого розвитку.

Під час церемонії Сергій Бубка був відзначений як жива спортивна легенда та модель для наслідування для молодих спортсменів.

Видатний чемпіон поділився секретами своїх успіхів, розповівши про свою олімпійську кар'єру, свою діяльність в світовому олімпійському русі і дав цінні поради юним атлетам.

Разом з президентом Всесвітнього союзу Рафаеле Чиуллі Сергій Бубка нагородив найкращих спортсменів у світі водно-моторного року, що минув.

Відзначимо, що Всесвітній союз водно-моторного спорту (UIM) був заснований в 1922 році і є визнаним Міжнародним Олімпійським Комітетом (МОК). UIM має 60 асоційованих національних федерацій.