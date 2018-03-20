Стаховський подолав стартовий раунд кваліфікації тенісного "Miami Open"

Сьогодні ввечері в боротьбу вступлять Леся Цуренко та Катерина Бондаренко.

У Майамі (США) стартував тенісний супертурнір Miami Open presented by Itau серії ATP World Tour Masters 1000 з призовим фондом $6,993,450, де українець Сергій Стаховський подолав перший раунд кваліфікації.

Українець, посіяний під 14-м номером, впорався з опором американця Евана Кінга (рейтинг АТР - 188), вигравши з рахунком 6:3, 4:6, 7:6(5), повідомляє Великий теніс України.

Матч стартового кола кваліфікації тривав трохи більше 2,5 годин (по ходу зустрічі також були паузи через дощ).

У фіналі відбору Сергій Стаховський зіграє з шостим сіяним Річардасом Беранкісом з Литви (рейтинг ATP - 103). Раніше тенісисти зустрічалися на корті п'ять разів і лише в одному поєдинку перемогу святкував українець.

Турнір у Маямі (США) проходить з 19 березня по 1 квітня. Змагання проходять на кортах з твердим покриттям хард.