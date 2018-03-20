Українським паралімпійцям, що прилітають з Пхьончхану, влаштують пишний прийом в Борисполі (відео)

Літак з українськими спортсменами приземлиться в "Борисполі" о 13.00.

Сьогодні вдень паралімпійська збірна України, яка брала участь у головних змаганнях чотириріччя - зимовій Паралімпіаді-2018, повертається на батьківщину.

Про це повідомляє ТСН.

Літак з українськими спортсменами має приземлитися в "Борисполі" о 13.00. У терміналі F аеропорту готуються влаштувати пишний прийом атлетам. Уболівальники, а також родичі українських чемпіонів та призерів розповіли журналістам, як готуються зустріти героїв Ігор.

Нагадаємо, на XII зимових Паралімпійських іграх, які проходили в корейському Пхьончхані з 9-го по 18 березня, українська команда завоювала 22 медалі, серед яких 7 золотих, 7 срібних та 8 бронзових.

В офіційному медальному заліку, де враховується кількість золотих нагород, Україна посіла шосте місце, а за загальною кількістю медалей - четверте.