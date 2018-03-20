Герої Паралімпійської збірної України: досягнення українських спортсменів на Паралімпіаді-2018 (відео)

09:31, 20 березня 2018
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Цього року українську збірну у Пхьончхані представили 30 спортсменів: 23 з них брали участь у змаганнях, ще 10 – їхні гайди, люди, які допомагали спортсменам стартувати і пересуватися трасою.

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Теги: #паралімпійська збірна#Паралімпіада-2018