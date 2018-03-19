Українська біатлоністка Джима заявила про можливе завершення кар'єри

Провідна українська біатлоністка пояснила провал на вирішальному відрізку сезону.

Лідер жіночої команди України з біатлону 27-річна Юлія Джима заявила про можливе завершення кар'єри.

Про це повідомляє Xsport.

«Швидше за все, це був останній для мене сезон. Я про це не хочу говорити. У кожного своє бачення, і я просто зрозуміла, що вже цей рівень переросла і треба йти далі.

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В кінці сезону форми як такої не було. Після хвороби важко за тиждень набрати форму, це взагалі нереально. Я бігала на такому ж рівні, як і на початку сезону. Звичайно, мені шкода, що в цьому році вийти на пік форми у мене так і не вийшло. Я так і не відчула цієї легкості.

Але цьому була причина – хвороба, яка надовго затягнулася. Вона взагалі неждано прийшла, як і не вчасно. Найголовніший старт сезону для мене був провальним, тому що до того часу я не змогла знайти потрібні кондиції», – сказала Юлія Джима в інтерв'ю.

Зазначимо, що в цьому сезоні Юлія Джима виграла три особистих медалі на етапах Кубка світу, а зараз посідає 10-е місце в загальному заліку цих змагань. На Олімпіаді в Пхьончхані Джима, як і інша команда виступила невдало.