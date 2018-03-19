Одна з найкрасивіших тенісисток світу Ана Іванович народила первістка

Чоловіком сербки є відомий німецький футболіст Бастіан Швайнштайгер.

Колишня перша ракетка світу сербська тенісистка Ана Іванович і німецький футболіст Бастіан Швайнштайгер стали батьками.

У пари народився син.

"Ласкаво просимо у світ, наш маленький хлопчик. Словами не описати щастя, яке ми відчуваємо в наших серцях", - написала Ана Іванович у Твіттері.

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"Ми такі щасливі", - додав Бастіан.

Іванович і Швайнштайгер одружилися в липні 2016 року у Венеції.

Подружжя зараз мешкає у США, де Швайнштайгер виступає за клуб MLS "Чикаго Файр".

У колекції Бастіана "золото" і дві "бронзи" чемпіонату світу зі збірною Німеччини, а також "срібло" і дві "бронзи" чемпіонату Європи. На клубному рівні він є восьмиразовим чемпіоном Німеччини і переможцем Ліги чемпіонів-2012/13.

Іванович за свою тенісну кар'єру здобула 15 титулів на турнірах WTA, в тому числі перемагала на Roland Garros.