У Києві створять квіткову клумбу на честь олімпійського чемпіона Абраменка

15:28, 19 березня 2018
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На честь Олександра Абраменка у Києві встановлять клумбу з 14 тисячами квітів / прес-служба "Київзеленбуду"

Про це повідомляє прес-служба «Київзеленбуду».

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Квіткове панно з'явиться наприкінці квітня – на початку травня на транспортній розв'язці біля станції метро "Лівобережна" у Дніпровському районі столиці. Унікальний дизайн клумби створили фахівці "Київзеленбуду".

Загальна площа клумби складе 65 квадратних метрів, а для створення композиції будуть використані 14 000 квітів.

прес-служба &quot;Київзеленбуду&quot;

Нагадаємо, що Абраменко виграв золото зимових Олімпійських ігор в південнокорейському Пхьончхані у дисципліні "лижна акробатика". На церемонії закриття головного старту чотириріччя фристайліст став прапороносцем збірної України.

Крім того, Абраменко був визнаний найкращим спортсменом лютого в Україні.

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Теги: #Олександр Абраменко#Київзеленбуд