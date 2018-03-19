У Києві створять квіткову клумбу на честь олімпійського чемпіона Абраменка

Для створення композиції будуть використані 14 тисяч квітів.

У Києві створять клумбу на честь олімпійського чемпіона Ігор в Пхьончхані Олександра Абраменка.

Про це повідомляє прес-служба «Київзеленбуду».

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Квіткове панно з'явиться наприкінці квітня – на початку травня на транспортній розв'язці біля станції метро "Лівобережна" у Дніпровському районі столиці. Унікальний дизайн клумби створили фахівці "Київзеленбуду".

Загальна площа клумби складе 65 квадратних метрів, а для створення композиції будуть використані 14 000 квітів.

Нагадаємо, що Абраменко виграв золото зимових Олімпійських ігор в південнокорейському Пхьончхані у дисципліні "лижна акробатика". На церемонії закриття головного старту чотириріччя фристайліст став прапороносцем збірної України.

Крім того, Абраменко був визнаний найкращим спортсменом лютого в Україні.