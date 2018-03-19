Українка Костюк піднялася на 32 позиції в рейтингу WTA, встановивши особистий рекорд
15-річна українка Марта Костюк зробила значний стрибок у рейтингу WTA (Жіночої тенісної асоціації), встановивши особистий рекорд.
Про це повідомляється на офіційному сайті організації.
Завдяки успішному виступу на турнірі в Китаї Марта Костюк піднялася на 32 позиції, зумівши стати п'ятою ракеткою України і встановивши новий особистий рекорд, впритул підібравшись до топ-150 світового рейтингу. Тепер Костюк перебуває на 153-му місці.
Перша ракетка України Еліна Світоліна зберегла в рейтингу 4-е місце.
У першій десятці відбулася лише одна зміна - Олена Остапенко з Латвії піднялася на одну позицію, вперше в кар'єрі зумівши увійти у топ-5.
Рейтинг WTA
1 (1). Симона Халеп (Румунія) – 8290 очок
2 (2). Каролін Возняцкі (Данія) – 7430
3 (3). Гарбіньє Мугуруса (Іспанія) – 5970
4 (4). Еліна Світоліна (Україна) – 5425
5 (6). Олена Остапенко (Латвія) – 4971
6 (5). Кароліна Плішкова (Чехія) – 4905
7 (7). Каролін Гарсія (Франція) – 4625
8 (8). Вінус Вільямс (США) – 4452
9 (9). Петра Квітова (Чехія) – 3151
10 (10). Анжелік Кербер (Німеччина) – 3150
...41 (40) Леся Цуренко (Україна) – 1260
...63 (62) Катерина Козлова (Україна) – 922
...73 (74) Катерина Бондаренко (Україна) – 828
...153 (185) Марта Костюк (Україна) – 385
...163 (163) Ангеліна Калініна (Україна) – 362
...164 (164) Даяна Ястремська (Україна) – 359