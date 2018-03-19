Українка Костюк піднялася на 32 позиції в рейтингу WTA, встановивши особистий рекорд

15-річна українка впритул наблизилася до Топ-150.

15-річна українка Марта Костюк зробила значний стрибок у рейтингу WTA (Жіночої тенісної асоціації), встановивши особистий рекорд.

Про це повідомляється на офіційному сайті організації.

Завдяки успішному виступу на турнірі в Китаї Марта Костюк піднялася на 32 позиції, зумівши стати п'ятою ракеткою України і встановивши новий особистий рекорд, впритул підібравшись до топ-150 світового рейтингу. Тепер Костюк перебуває на 153-му місці.

Перша ракетка України Еліна Світоліна зберегла в рейтингу 4-е місце.

У першій десятці відбулася лише одна зміна - Олена Остапенко з Латвії піднялася на одну позицію, вперше в кар'єрі зумівши увійти у топ-5.

Рейтинг WTA

1 (1). Симона Халеп (Румунія) – 8290 очок

2 (2). Каролін Возняцкі (Данія) – 7430

3 (3). Гарбіньє Мугуруса (Іспанія) – 5970

4 (4). Еліна Світоліна (Україна) – 5425

5 (6). Олена Остапенко (Латвія) – 4971

6 (5). Кароліна Плішкова (Чехія) – 4905

7 (7). Каролін Гарсія (Франція) – 4625

8 (8). Вінус Вільямс (США) – 4452

9 (9). Петра Квітова (Чехія) – 3151

10 (10). Анжелік Кербер (Німеччина) – 3150

...41 (40) Леся Цуренко (Україна) – 1260

...63 (62) Катерина Козлова (Україна) – 922

...73 (74) Катерина Бондаренко (Україна) – 828

...153 (185) Марта Костюк (Україна) – 385

...163 (163) Ангеліна Калініна (Україна) – 362

...164 (164) Даяна Ястремська (Україна) – 359