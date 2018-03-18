Українські каратисти везуть три бронзи з турніру в Роттердамі

Відзначилися Анжеліка Терлюга, Аніта Серьогіна та Галина Мельник.

16-18 березня в Роттердамі пройшов третій турнір серії Karate 1 Premier League, яку проводить Всесвітня федерація карате (WKF). Збірна України знову виступила результативно, здобувши три бронзові нагороди – відзначилися Анжеліка Терлюга, Аніта Серьогіна та Галина Мельник. Ще троє наших бійців зупинились за крок до нагороди, посівши п’яті місця.

В турнірах Прем'єр-ліги можуть брати участь спортсмени, які входять до топ-100 рейтингу WKF. Участь в них важлива для здобуття рейтингових очок, що має велике значення для потрапляння на Олімпіаду 2020 в Токіо.

Українські каратисти традиційно змагалися в Роттердамі в категорії куміте (сутички), за виключенням Анни Крещенко, єдиної представниці України в категорії ката (комплекс вправ).

В перші два змагальні дні українці здобули шість бронзових фіналів – по три в п’ятницю та суботу. А в неділю наші спортсмени реалізували половину медальних шансів.

Одеситка Анжеліка Терлюга, 1-й номер світового рейтингу в вазі -55 кг, впевнено дісталась півфіналу, здолавши суперниць з Македонії (1:0), Польщі (3:0) та Індонезії (8:0). Проте в півфіналі вона мінімально поступилася туркені Тубі Якан – 0:1. В бронзовому фіналі Анжеліка з таким же рахунком перемогла Лі Лірісман з Естонії.

Аніта Серьогіна з Чорноморьску, 2-й номер світового рейтингу (-61 кг), почала турнір з перемог над суперницями з Ірану (1:0) та Хорватії (3:0), але потім за рівного рахунку 0:0 програла туркені Мерве Чобан за хантеєм (суддівським рішенням). У втішальних сутичках Аніта спершу здолала Джоан Орбон з США (2:0), а потім – Мадіну Ательбаєву з Казахстану – 1:1 (завдяки першому набраному балу).

Галина Мельник зі Львова (-68 кг), яка з початку сезону злетіла з 30-ї позиції світового рейтингу на 15-ту, здобула свою другу нагороду на дорослому татамі. Почавши з перемоги над суперницею з Тайпея (4:0), Галина потім з таким же рахунком перемогла перший номер світового рейтингу, чемпіонку світу 2014 року Алізе Ажьє з Франції. Потім була перемога над Мариною Ракович з Чорногорії (1:0) та поразка за рівного рахунку 2:2 від Мирослави Копунової зі Словакії. У втішних сутичках Мельник була сильнішою за Моніку Стефановську з Македонії (3:0) та Меліссу Братич з Канади (3:3).

За крок до бронзи зупинилися ще троє українських каратистів. Катерина Крива зі Львова (-50 кг, 6-й номер рейтингу WKF) перемогла суперниць з Аргентини (0:0) та Сербії (4:0), але потім програла майбутній чемпіонці турніру Айяка Тадано з Японії – 0:2. В першій втішній сутичці Катерина перемогла Бахрінсо Бабаєву з Узбекистану – 1:0, але в бронзовому фіналі за рівного рахунку 1:1 програла туркені Серап Озчелік, лідеру світового рейтингу.

Львів’янин Стас Горуна (-75 кг, 2-й номер рейтингу WKF) почав з перемоги над вже традиційним своїм суперником угорцем Габором Харшпатакі – 4:2. Потім капітан збірної України переміг бійців з Австрії (5:4) і Туреччини (5:0) та дістався півфіналу. Але там Стас поступився іранцеві Бахману Асгарі – 0:5. В бронзовому фіналі українець за рівного рахунку 4:4 програв французові Логану Дакості.

Валерій Чоботар з Чернівців, 4-й номер світового рейтингу ( -84 кг), переміг суперників з Нідерландів (3:1) та Словенії (0:0). Потім Валерій програв майбутньому чемпіону – туркові Угуру Акташу (3:6). У втішній сутичці українець завдав поразки білорусові Антону Ісакову – 2:2. А у бронзовому фіналі поступився першому номеру рейтингу WKF японцю Рютаро Арага – 1:5.

Нагадаємо, що з першого етапу Прем'єр-ліги в Парижі українці привезли дві бронзові медалі (Стас Горуна та Анжеліка Терлюга),а з другого етапу в Дубаї – одне срібло (Галина Мельник) та дві бронзи (Стас Горуна та Валерій Чоботар).

Наступний етап Прем'єр-ліги пройде в Рабаті (Марокко) 6-8 квітня.