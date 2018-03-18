Чоловіча збірна України посіла 12-е місце в естафеті в Холменколлені, перемогли норвежці

Завершилася остання гонка сезону для збірної України.

У норвезькому Холменколлені завершилася естафетна гонка серед чоловіків на дистанції 4х7,5 км в рамках передостаннього етапу Кубка світу з біатлону. Ця гонка завершила програму етапу.

Впевнену перемогу здобула команда господарів. Збірна Норвегії, в складі Ларс Хельге Біркеланд, Хенрік Л’Абе Лунн, Тар'єй Бо, Йоханнес Бо пройшла естафету за 1 годину 13 хвилин 13,7 секунд.

Срібло у команди Австрії, бронза - у Росії.

Збірна України посіла 12-е місце, відставши від лідера на 3 хвилини 6 секунд.

У складі української команди виступили Артем Прима, Руслан Ткаленко, Дмитро Підручний та Володимир Семаков.

Зазначимо, що етап Кубка світу в Холенколлені став останнім для національної збірної України, оскільки "синьо-жовта" команда відмовилася від поїздки до російської Тюмені.

Команди Чехії, США і Канади також оголосили бойкот і не поїдуть в Росію.