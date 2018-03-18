У Пхьончхані відбулося закриття Паралімпіади-2018 - кращі моменти церемонії (фотогалерея)

Зимова Паралімпіада-2018 стала рекордною за кількістю учасників.

У південнокорейському Пхьонхчані підійшла до завершення церемонія закриття ХІІ Паралімпійських ігор-2018.

Нинішні зимові Паралімпійські ігри стали рекордними за кількістю країн (49), а також за кількістю спортсменів (570). За 11 днів було розіграно 80 комплектів медалей у 6 видах спорту - біатлоні, лижних гонках, сноуборді, лижах, керлінгу та хокеї.

Україну представляли 30 атлетів, які вибороли 22 медалі - 7 золотих, 7 срібних та 8 бронзових. Українська збірна в підсумку посіла шосте загальнокомандне місце в медальному заліку. Чотири роки тому в Сочі українці були четвертими.

Переможцями та призерами ХІІ зимових Паралімпійських ігор-2018 в складі збірної України стали:

Шишкова Оксана (порушення зору) і спортсмен-лідер Казаков Віталій - 6 нагород, у тому числі 2 золоті, 3 срібні та 1 бронзова.

Лук'яненко Віталій (порушення зору) і спортсмен-лідер Марчишак Іван - 2 золота.

Ігор Рептюх - 3 нагороди, в тому числі 1 золота, 1 срібна і 1 бронзова.

Уткін Юрій (порушення зору) і спортсмен-лідер Перехода Руслан - 2 нагороди: 1 золота та 1 бронзова.

Яровий Максим - 2 нагороди: 1 золота та 1 бронза.

Тарас Радь - 1 золото.

Ляшенко Людмила - 4 нагороди, в тому числі 1 золота і 3 бронзові.

Казік Олександр - дебютант, тотально незрячий спортсмен і спортсмен-лідер Кучерявий Сергій - 2 срібла.

Вовчинський Григорій - 1 срібло.

Ковалевський Анатолій (порушення зору) і спортсмен-лідер Мукшин Олександр - 1 бронза.

Наступна Паралімпіада відбудеться у Пекіні в 2022 році.