Джима посіла 5-е місце в гонці переслідування в Холменколлені, перемогу здобула Домрачева

13:38, 18 березня 2018
Інше
815
Дарина Домрачева / Reuters

Українка стартувала з третьої позиції, оскільки напередодні виграла бронзу у спринті. Два промахи на вогневих рубежах позбавили Юлію шансів знову опинитися на подіумі. Вона відстала від переможниці на 46,8 секунд.

Ефектну перемогу здобула Дар'я Домрачеа з Білорусі, яка на 9 секунд випередила переможницю спринту Анастасію Кузьміну (Словаччина). Третьою стала американка Сьюзен Данклі.

Ще одна українка Анастасія Меркушина поліпшила результат спринту (59-е місце) і фінішувала на 36-й позиції, допустивши лише один промах.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #біатлон Кубок світу 2017/18#Юлія Джима