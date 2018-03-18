Джима посіла 5-е місце в гонці переслідування в Холменколлені, перемогу здобула Домрачева
13:38, 18 березня 2018Інше
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Українка Юлія Джима після третього місця у спринті опустилася на дві позиції.
Дар'я Домрачева / Reuters
Українська біатлоністка Юлія Джима посіла 5-е місце в гонці переслідування на етапі Кубка світу в норвезькому Холменколлені.
Українка стартувала з третьої позиції, оскільки напередодні виграла бронзу у спринті. Два промахи на вогневих рубежах позбавили Юлію шансів знову опинитися на подіумі. Вона відстала від переможниці на 46,8 секунд.
Ефектну перемогу здобула Дар'я Домрачеа з Білорусі, яка на 9 секунд випередила переможницю спринту Анастасію Кузьміну (Словаччина). Третьою стала американка Сьюзен Данклі.
Ще одна українка Анастасія Меркушина поліпшила результат спринту (59-е місце) і фінішувала на 36-й позиції, допустивши лише один промах.
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