Джима посіла 5-е місце в гонці переслідування в Холменколлені, перемогу здобула Домрачева

Українка Юлія Джима після третього місця у спринті опустилася на дві позиції.

Українська біатлоністка Юлія Джима посіла 5-е місце в гонці переслідування на етапі Кубка світу в норвезькому Холменколлені.

Українка стартувала з третьої позиції, оскільки напередодні виграла бронзу у спринті. Два промахи на вогневих рубежах позбавили Юлію шансів знову опинитися на подіумі. Вона відстала від переможниці на 46,8 секунд.

Ефектну перемогу здобула Дар'я Домрачеа з Білорусі, яка на 9 секунд випередила переможницю спринту Анастасію Кузьміну (Словаччина). Третьою стала американка Сьюзен Данклі.

Ще одна українка Анастасія Меркушина поліпшила результат спринту (59-е місце) і фінішувала на 36-й позиції, допустивши лише один промах.