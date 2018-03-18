Збірна України посіла шосте місце в медальному заліку Паралімпіади

У нашої команди 22 медалі - 7 золотих, 7 срібних та 8 бронзових.

Збірна України посіла шосте місце в загальному командному заліку на XII зимових Паралімпійських іграх, які сьогодні, 18 березня, завершуються в Пхьончхані (Корея).

Українські паралімпійці вибороли 22 медалі - 7 золотих, 7 срібних та 8 бронзових. У таблиці медалей, де головний показник - кількість золотих нагород, перше місце - у збірної США (13 золотих, 15 срібних, 8 бронзових), у команди незалежних паралімпійських спортсменів з Росії 24 нагороди (8, 10, 6), у Канади 28 (8, 4, 16), у Франції - 20 (7, 8, 5) і у Німеччини - 19 (7, 8, 4). Загалом у Пхьончхані медалі завоювали представники 26 країн з 49 команд-учасниць.

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При цьому, зазначимо, що за загальною кількістю медалей українці - четверті.

Чотири роки тому на попередній Паралімпіаді в Сочі збірна України стала четвертою в загальнокомандному заліку та другою за загальною кількістю нагород - 25 медалей (5 золотих, 9 срібних, 11 бронзових).

Найвдалішою до цього часу була Паралімпіада 2006 року в Туріні, коли українці стали другими за кількістю медалей та третіми за кількістю золотих нагород.

Наступні XIII зимові Паралімпійські ігри пройдуть в Пекіні (Китай) з 4-го по 13 березня 2022 року.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні українська збірна завоювала сьоме золото Паралімпіади.