Збірна України завершила Паралімпіаду із сьомою золотою медаллю
11:09, 18 березня 2018Інше
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Чемпіонами Ігор стали українці у змішаній естафеті з біатлону.
Збірна України здобула сьоме золото Паралімпіади в естафеті / REUTERS
Паралімпійська збірна України на завершення своєї участі в зимових Іграх у корейському Пхьончхані здобула сьому золоту медаль.
Про це повідомляє офіційний сайт змагань.
У змішаній естафеті з біатлону 4 по 2,5 кілометра чемпіонами Паралімпіади стали Юрій Уткін, Людмила Ляшенко, Юлія Батенкова-Бауман та Оксана Шишкова. Вони подолали дистанцію за 24 хвилин 31,9 секунди.
«Срібло» на рахунку збірної Канади, яка відстала на 50 секунд, а бронзовим призером став квартет з Німеччини.
Таким чином, українці у Пхьончхані здобули 22 нагороди: 7 золотих, 7 срібних та 8 бронзових нагород і стали шостими в командному заліку – слідом за паралімпійцями США, командою з олімпійською символікою, збірними Канади, Франції та Німеччини.
Усі змагання на XІІ зимових Паралімпійськіх іграх завершилися, попереду лише церемонія закриття.
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