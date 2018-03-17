Українські біатлоністи провалили гонку переслідування етапу Кубка світу

Прима і Підручний опинилися поза Топ-20

В Холменколлені завершилася чоловіча гонка переслідування етапу Кубка світу з біатлону, в якій українці Артем Прима і Дмитро Підручний не змогли показати високі результати.

Прима фінішував на 26-му місці, Підручний - на 38-му, повідомляє офіційний сайт змагань.

Прима стартував за підсумками спринтерської гонки під 33-м номером, показав непогану стрільбу і швидкість проходження дистанції і фінішував на кілька позицій вище - 1 промах і відставання від переможця гонки по швидкості в 2 хвилини 05,4 секунди.

Читайте такожУ спринті етапу Кубка світу з біатлону в Хомленколлене Підручний став кращим серед українців - 21-мПідручний стартував 21-м і, навпаки, допустив 4 промахи на вогневих рубежів й істотно зійшов вниз по турнірній таблиці - 2 хвилини 48 секунд рівно відставання.

Гонку виграв француз Мартен Фуркад, який подолав дистанцію за 31 хвилину, 31,6 секунди (2 промахи), який випередив на фініші Лукаса Хофера з Італії - 1 промах і 18,1 секунди отсавания. Третій - норвежець Йоханес Бе - 4 промахи і 32,5 секунди відставання.

Етап КС в Норвегії завершиться недільними жіночою гонкою переслідування і чоловічою естафетою.