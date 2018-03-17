Жіноча збірна України провалила естафету на етапі Кубка світу з біатлону

Команда посіла підсумкове 8-е місце в гонці

У Холменколлені (Норвегія) завершилася жіноча естафетна гонка етапу Кубка світу з біатлону, в якій збірна України знову опинилася далеко від трійки призерів.

Команда посіла підсумкове 8-е місце, повідомляє офіційний сайт змагань.

Наа команда у складі Анастасія Меркушина, сестри Валентина і Віта Семеренко та Юлія Джима обійшлася без штрафних кіл в гонці, використовувала 11 додаткових патронів і по швидкості відстала від команди-переможниці на 2 хвилини 36,1 секунди.

Читайте такожУкраїнка Джима потрапила в трійку призерів спринтерської гонки етапу Кубка світу з біатлонуПереможцем гонки стала команда Франції, яка подолала дистанцію за 1 годину 10 хвилин 58,3 секунди (0 штрафних кіл + 6 додаткових патронів), друге місце на рахунку збірної Німеччини - 14,4 секунд відставання (0+7), третє місце - у збірної Італії (+33,2, 0+8).

Етап Кубка світу в Норвегії завершиться чоловічою і жіночою гонкками переслідування та чоловічою естафетою.