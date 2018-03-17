Українська тенісистка Костюк не змогла вийти у другий фінал поспіль за два тижні

11:14, 17 березня 2018
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Марта Костюк / btu.org.ua

Матч завершився з рахунком 2:6, 2:6, повідомляє офіційний сайт змагань.

Після неймовірного камбека напередодні, коли Костюк повернулася в гру з 1:6, 2:5 на користь суперниці, цього разу нічого подібного зробити не вдалося. Українка начисто програла першу партію - 2:6, і також начисто - другу. Матч тривав всього 51 хвилину.

Таким чином, наша спортсменка не зуміла вийти у другий поспіль фінал тенісного турніру. Тижнем раніше вона дійшла до фіналу змагань в іншому китайському місті Чжухаї.

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Теги: #теніс#Марта Костюк