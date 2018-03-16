Українці Долгов і Горшковозов завоювали бронзу етапу Світової серії зі стрибків у воду

17:21, 16 березня 2018
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Українські стрибуни у воду здобули медаль етапу Світової серії в Японії / fina.org

Спортсмени виграли медаль у синхронних стрибках з 10-метрової платформи, повідомляє офіційний сайт змагань.

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Долгов і Горшковозов за свої стрибки отримали від суддів суму балів 410,46 бали.

Наші спортсмени програли тільки дуетам Чен Айшен / Янь Хао (Китай) – 449,91 бали і Олександр Бондар / Віктор Мінібаєв (Росія) – 418,02

Етап в Фуджі триватиме до суботи, 17 березня.

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Теги: #збірна України#стрибки у воду