Українці Долгов і Горшковозов завоювали бронзу етапу Світової серії зі стрибків у воду

Змагання другого этпа серії проходять в японському Фуджі.

У Фуджі (Японія) проходять змагання другого етапу Світової серії зі стрибків у воду, де українці Макисм Долгов і Олександр Горшковозов завоювали бронзу.

Спортсмени виграли медаль у синхронних стрибках з 10-метрової платформи, повідомляє офіційний сайт змагань.

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Долгов і Горшковозов за свої стрибки отримали від суддів суму балів 410,46 бали.

Наші спортсмени програли тільки дуетам Чен Айшен / Янь Хао (Китай) – 449,91 бали і Олександр Бондар / Віктор Мінібаєв (Росія) – 418,02

Етап в Фуджі триватиме до суботи, 17 березня.