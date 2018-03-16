Українка Костюк вийшла в півфінал тенісного турніру в китайському Шенчжені

10:09, 16 березня 2018
Інше
203
Марта Костюк зіграє у півфіналі змагань в Шеньчжене / twitter.com/KostyukFan

Матч завершився з рахунком 1:6, 7:6, 6:2, повідомляє офіційний сайт змагань.

Читайте також15-річна українка Костюк успішно стартувала на турнірі в китайському ШеньчженіУкраїнка розгромно програла перший сет, а в другому поступалася з рахунком 2:5 і була в кроці від завершення турніру. Але, несподівано, вона зуміла повністю перевернути гру, дійшла до тай-брейка, який виграла з рахунком 7:6 (4) , а у третій вирішальній партії переграла суперницю з рахунком 6:2.

Матч тривав 2 години 3 хвилини.

У півфіналі змагань українка протистоятиме Ганні Калінській з Росії.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Марта Костюк