Українка Костюк вийшла в півфінал тенісного турніру в китайському Шенчжені

Наша спортсменка перемогла у 1/4 фіналу Луксіку Кумхум з Таїланду.

У ніч на п'ятницю в Шенчжені (Китай) відбулися чвертьфінальні матчі тенісного турніру ITF з призовим фондом 60 тисяч доларів WU Xiaomin, де 15-річна українка Марта Костюк обіграла Луксіку Кумхум з Таїланду.

Матч завершився з рахунком 1:6, 7:6, 6:2, повідомляє офіційний сайт змагань.

Читайте також15-річна українка Костюк успішно стартувала на турнірі в китайському ШеньчженіУкраїнка розгромно програла перший сет, а в другому поступалася з рахунком 2:5 і була в кроці від завершення турніру. Але, несподівано, вона зуміла повністю перевернути гру, дійшла до тай-брейка, який виграла з рахунком 7:6 (4) , а у третій вирішальній партії переграла суперницю з рахунком 6:2.

Матч тривав 2 години 3 хвилини.

У півфіналі змагань українка протистоятиме Ганні Калінській з Росії.