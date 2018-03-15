У спринті етапу Кубка світу з біатлону в Хомленколлені Підручний став кращим серед українців - 21-м

Перше місце було розіграно між двома норвежцями - Л’Абе Лунном та Бо.

Сьогодні на етапі Кубка світу з біатлону в Холменколлені (Норвегія) відбувся чоловічий спринт, повідомляє офіційний сайт турніру.

Перемогу здобув норвежець Хенрік Л’Абе Лунн, друге місце посів його співвітчизник Йоханнес Бо, а замкнув трійку француз Мартен Фуркад. Варто відзначити, що Фуркад на першому колі зламав палицю, а на останньому – впав на трасі, але все одно опинився в числі призерів гонки.

У складі чоловічої збірної України виступали Дмитро Підручний, Артем Прима, Володимир Семаков, Руслан Ткаленко і Артем Тищенко.

Найкращий результат серед українців показав Дмитро Підручний, який припустився одного промаху на стрільбі стоячи і фінішував 21-м.

Артем Прима чисто відстрілявся на першому рубежі лежачи, але промахнувся на стрільбі стоячи і прийшов до фінішу 33-м. Цей результат дозволить йому разом з Підручним виступити в гонці переслідування, яка відбудеться післязавтра.

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Володимир Семаков припустився 2 промахів на стрільбі лежачи і одного - на другому рубежі і закінчив гонку 72-м.

Руслан Ткаленко двічі промахнувся на стрільбі лежачи і фінішував 77-м.

Артем Тищенко чисто відстрілявся на першому рубежі лежачи, але двічі промахнувся на стрільбі стоячи і прийшов 95-м.

1. Л’Абе Лунн (Норвегія) – 26.10,3 (0 промахів)

2. Йоханнес Бо (Норвегія) – 6,1 секунди (1)

3. Мартен Фуркад (Франція) – 6,9 (0)

21. Дмитро Підручний (Україна) – 1.02,3 (1)...

33. Артем Прима (Україна) – 1.20,0 (1)...

72. Володимир Семаков (Україна) – 2.31,4 (3)...

77. Руслан Ткаленко (Україна) – 2.37,9 (2)...

95. Артем Тищенко (Україна) – 4.19,7 (2)

Як повідомляв УНІАН, сьогодні українка Юлія Джима виграла бронзу у спринті Холменколлена.

Зазначимо, що це останній етап Кубка світу для збірних команд України, оскільки раніше було прийнято рішення бойкотувати етап в Тюмені.