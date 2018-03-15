Українка Джима потрапила в трійку призерів спринтерської гонки етапу Кубка світу з біатлону

Наша спортсменка жодного разу не промахнулася на вогневих рубежах.

У норвезькому Холменколлені розпочався передостанній у нинішньому сезоні етап КС з біатлону, де в жіночій спринтерській гонці трійку призерів замкнула Юлія Джима.

Українка жодного разу не промахнулася на вогневих рубежах, повідомляє офіційний сайт змагань.

Наша спортсменка поступалася суперницям лише по швидкості.

Так, Анастасія Кузьміна зі Словаччини з 1 промахом і штрафним колом в пасиві подолала дистанцію за 21 хвилину 31,8 секунди й випередила українку на 29,2 секунди. У Дар'ї Домрачової з Білорусі 0 промахів і 8,9 секунди відставання від переможниці.

Інші українки провалили гонку. Анастасія Меркушина посіла 54-е місце, сестри Валя і Віта Семеренко - 58-59 місця, Ірина Варвинець - 72-е.

Далі в програмі етапу КС в Норвегії чоловічий спринт, який відбудеться пізніше в четвер, дві естафети - в суботу, і два мас-старти - в неділю.

Для збірної України етап Кубку світу в Холменколлені останній в сезоні, тому що на змагання в Тюмень (Росія) команда не поїде.