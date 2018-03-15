Українка Джима потрапила в трійку призерів спринтерської гонки етапу Кубка світу з біатлону

14:07, 15 березня 2018
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Юлія Джима / НОК України

Українка жодного разу не промахнулася на вогневих рубежах, повідомляє офіційний сайт змагань.

Наша спортсменка поступалася суперницям лише по швидкості.

Так, Анастасія Кузьміна зі Словаччини з 1 промахом і штрафним колом в пасиві подолала дистанцію за 21 хвилину 31,8 секунди й випередила українку на 29,2 секунди. У Дар'ї Домрачової з Білорусі 0 промахів і 8,9 секунди відставання від переможниці.

Інші українки провалили гонку. Анастасія Меркушина посіла 54-е місце, сестри Валя і Віта Семеренко - 58-59 місця, Ірина Варвинець - 72-е.

Далі в програмі етапу КС в Норвегії чоловічий спринт, який відбудеться пізніше в четвер, дві естафети - в суботу, і два мас-старти - в неділю.

Для збірної України етап Кубку світу в Холменколлені останній в сезоні, тому що на змагання в Тюмень (Росія) команда не поїде.

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Теги: #біатлон Кубок світу 2017/18#Юлія Джима медалі