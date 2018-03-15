Український тенісист Стаховський вибув з боротьби в першому ж колі "челленджера" в США

08:37, 15 березня 2018
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Стаховський невдало виступив на "челленджері" в США / btu.org.ua

Гра завершилася з рахунком 7:5, 6:7(7), 4:6, повідомляє Великий теніс України.

У першому сеті українцю вдалося відігратися з 2-5, вигравши п'ять геймів поспіль. У другій партії вже Стаховський втратив свою перевагу (4-1) і не скористався матчболом на тайбрейку (на подачі суперника). У вирішальному сеті Сергій поступався 1:3, зміг зрівняти рахунок, але далі до кінця зустрічі зумів виграти лише один гейм.

У парному розряді українець в дуеті з угорцем Мартоном Фучовичем також програв свій стартовий поєдинок.

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Теги: #теннис#Стаховський