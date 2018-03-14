Екс-"регіонал" Тедеєв: на чемпіонат Європи з боротьби в Росію не поїдемо, якийсь Джон за нас це вирішив

Президент Асоціації спортивної боротьби України Ельбрус Тедеєв прокоментував рішення спортивного керівництва не виступати на міжнародних змаганнях в Росії.

Президент Асоціації спортивної боротьби України, олімпійський чемпіон і екс-народний депутат від Партії регіонів Ельбрус Тедеєв заявив, що збірна України не виступить на чемпіонаті Європи з боротьби, який пройде в Каспійську (Росія) з 20-го по 26 березня.

Про це Тедеєв розповів в інтерв'ю російському виданню "Советский спорт".

"Це така збочена політика – хто наввипередки, найшвидше прийме більш ідіотське рішення. Ми вже обігнали стародавніх людей за своєю ідіотичностю, ті зупиняли війни заради спортивних змагань. Нинішні українські політики все роблять навпаки – більш потворних рішень поки я в житті не бачив. І такі рішення спускаються зверху – від литовців, американців, яких нам нав'язали і які займають керівні крісла у високих кабінетах", - заявив Тедеєв.

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"На чемпіонат Європи в Каспійськ не поїдемо, якийсь Джон за нас вирішив, і ми не поїдемо. А що на підготовку витрачено мільйони, це нікого не цікавить. Хто за це відповість? Бачте, непатріотично брати участь у змаганнях в Росії. А підняти в Росії на п'єдесталі прапор України - це що, непатріотично?

Хлопці роками готувалися, зализували травми, хотіли взяти реванш за попередні поразки, але це теж нікого не цікавить. І приймає таке рішення якийсь Вася, який краплі поту жодного разу не пролив на тренуваннях. Абсолютно політичне рішення, а наше міністерство змушене підкорятися. Спалюють всі мости, щоб обрізати будь-які контакти між братніми народами", - заявив Тедеєв.

Раніше повідомлялося, що збірна України з біатлону не поїде в Тюмень на етап Кубка світу. Пізніше президент Федерації біатлону України Володимир Бринзак заявив, що Україна буде бойкотувати всі змагання, що проводяться в Росії.