Україна здобула сьому бронзову нагороду на Паралімпійських іграх (відео)

10:42, 14 березня 2018
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Оксана Шишкова - чемпіонка Паралімпіади-2018 / REUTERS

Українська спортсменка подолала дистанцію 1,5 кілометри за 4 хвилини 45,6 секунди, відставши від лідера на 15,7 секунди. Це вже четверта медаль Шишкової на цих змаганнях.

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Паралімпійською чемпіонкою стала Світлана Сахненко з Білорусії. На другому місці спортсменка під нейтральним прапором Михайлина Лисова. 

За 5 днів змагань Україна виборола 16 нагород, з яких 5 золоті, 4 срібні та 7 бронзових. У командному заліку Україна наразі залишається на третій сходинці.

Як повідомляв УНІАН, вчора українська збірна здобула відразу шість нагород, дві з яких - золоті.

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