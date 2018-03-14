Україна здобула сьому бронзову нагороду на Паралімпійських іграх (відео)

Оксана Шишкова стала третьою у лижному спринті серед жінок з вадами зору.

Українка Оксана Шишкова здобула бронзову нагороду у лижному спринті серед жінок з вадами зору у п’ятий день змагань на Паралімпійських іграх у Пхьончхані, повідомляє офіційний сайт змагань.

Українська спортсменка подолала дистанцію 1,5 кілометри за 4 хвилини 45,6 секунди, відставши від лідера на 15,7 секунди. Це вже четверта медаль Шишкової на цих змаганнях.

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Паралімпійською чемпіонкою стала Світлана Сахненко з Білорусії. На другому місці спортсменка під нейтральним прапором Михайлина Лисова.

За 5 днів змагань Україна виборола 16 нагород, з яких 5 золоті, 4 срібні та 7 бронзових. У командному заліку Україна наразі залишається на третій сходинці.

Як повідомляв УНІАН, вчора українська збірна здобула відразу шість нагород, дві з яких - золоті.