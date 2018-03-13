Україна відмовилася від участі у всіх міжнародних турнірах в Росії

Президент Федерації біатлону України розповів про спільну домовленістю керівників спортивних федерацій.

Президент федерації біатлону України (ФБУ), перший віце-президент Національного олімпійського комітету країни Володимир Бринзак, що його держава тимчасово відмовляється від участі в турнірах з усіх видів спорту на території Російської федерації.

Раніше ФБУ оголосила про бойкот етапу Кубка світу з біатлону в Тюмені, який також пропустять США, Канада і Чехія, повідомляє Спорт-Експрес.

Читайте такожЗбірна України з біатлону відмовилася від участі в російському етапі Кубка світу– Дійсно, збірна України не приїде на етап Кубка світу з біатлону в Тюмень, – сказав Бринзак. – Я зустрічався сьогодні з політиками, ми довго спілкувалися. В результаті прийняли рішення тимчасово відмовитися від участі в турнірах, що проходять в Росії.

- Хочеться, щоб все змінилося. Щоб ми знову приїхали в Росію і в чесній боротьбі завойовували медалі. Потрібно, щоб загальна політична ситуація покращилася, атмосфера перестала загострюватися. Сподіваюся, все відновиться, - додав чиновник.

Раніше повідомлялося, що збірна України з біатлону не візьме участь в Кубку світу з біатлону в Тюмені.