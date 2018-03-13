Сім'я українського паралімпійського чемпіона не спала всю ніч заради того, щоб побачити тріумф спортсмена (відео)

18:04, 13 березня 2018
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Тарас Радь - наймолодший український чемпіон Паралімпійських ігор / REUTERS

Наймолодший учасник української збірної виграв гонку на 12,5 кілометра серед спортсменів з ураженням опорно-рухового апарату, повідомляє ТСН.

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Теги: #Пхенчхан-2018#паралімпійська збірна України