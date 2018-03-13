Сім'я українського паралімпійського чемпіона не спала всю ніч заради того, щоб побачити тріумф спортсмена (відео)

За Тараса Радя емоційно переживали в Тернополі.

Сльози і радість перемоги - такі емоції вночі вирували в Тернополі, де живе сім'я біатлоніста Тараса Радя, який завоював золото Паралімпіади. Наймолодший учасник української збірної виграв гонку на 12,5 кілометра серед спортсменів з ураженням опорно-рухового апарату, повідомляє ТСН.

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