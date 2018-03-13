Сім'я українського паралімпійського чемпіона не спала всю ніч заради того, щоб побачити тріумф спортсмена (відео)
18:04, 13 березня 2018Інше
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За Тараса Радя емоційно переживали в Тернополі.
Тарас Радь - наймолодший український чемпіон Паралимпійских ігор / REUTERS
Сльози і радість перемоги - такі емоції вночі вирували в Тернополі, де живе сім'я біатлоніста Тараса Радя, який завоював золото Паралімпіади.
Наймолодший учасник української збірної виграв гонку на 12,5 кілометра серед спортсменів з ураженням опорно-рухового апарату, повідомляє ТСН.
Батьківщина Тараса Радя не спала всю ніч, аби вболівати за паралімпійського чемпіона
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