Олімпійський чемпіон Абраменко та тренер Аблаєв отримали нагороди НОК кращого спортсмена та тренера місяця (фоторепортаж)

Спортсмена та його наставника визнали кращими за підсумками олімпійського лютого.

В Олімпійському домі у Києві відбулась церемонія нагородженя кращого спортсмена та кращого тренера лютого 2018-го року, яким експертною Комісією НОК було визнано олімпійського чемпіона-2018 з фристайлу Александра Абраменка та його тренера Енвера Аблаєва.

«Сьогодні ми вшановуємо героя українського спорту! В далекому Пхьончхані на ХХІІІ зимових Олімпійських іграх Олександр написав нову сторінку історії. Він не лише здобув перше олімпійське «золото» у фристайлі, а й став першим Олімпійським чемпіоном серед чоловіків за часи виступів української команди Незалежної України», - саме з цих слів розпочав привітання лауреатів спортивного лютого в Олімпійському домі президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка, повідомляє офіційний сайт НОК України.

Керманич НОК наголосив, що складно передати емоції, які переповнювали, коли в олімпійському Пхьончхані він разом з нашою командою вболівав на трибунах за Олександра. «Зізнаюся, ще зранку напередодні старту було відчуття, що може бути медаль», - додав Сергій Бубка, відзначивши справжній спортивний характер та високий професіоналізм нашого спортсмена, який зміг після важкої травми не лише відновитися, а й досягти такого звершення.

«Будь-який успіх в житті людини неможливий без підтримки та віри близьких людей. Впевнений, що без такої людини як Енвер, Саші було б дуже важко досягти олімпійського тріумфу. Енвер ніколи не переставав вірити в Сашу, а найголовніше – й після отриманої травми коліна», - сказав президент НОК, вітаючи найкращого тренера місяця Енвера Аблаєва.

«Це дійсно унікальний тандем спортсмена і тренера, за яким дуже приємно спостерігати і підтримувати. Енвер – у минулому сам спортсмен, як ніхто розуміє, що треба спортсмену для досягнення високих результатів», - додав Сергій Бубка.

Він висловив слова вдячності колективу та керівництву Федерації лижного спорту України на чолі з Ігорем Мітюковим, а також подякував за сприяння у підготовці Олімпійського чемпіона Збройним Силам України та особисто Міністру оборони України Степану Полтораку, а також усій команді ЗСУ.

Читайте такожОлімпійський чемпіон Абраменко став кращим спортсменом України в лютомуВід імені Олімпійської родини України за підтримку українського спорту та внесок в олімпійську перемогу Олександра Абраменка Сергій Бубка вручив подяку компанії Columbia - керівнику відділу оптових продаж офіційного представника Columbia в Україні ООО «Спортмастер-Україна» Олегу Гумінському. Він також подякував за вагому підтримку та великий внесок в успіх спортсмена УАП ТОВ «Фішер-Мукачево». Саме у змагальній формі провідного виробника Columbia та на лижах «Фішер» в олімпійському Пхьончхані виступав Олександр Абраменко.

Під час сьогоднішнього заходу відбулася ще одна приємна подія для Олександра та його наставника Енвера Аблаєва. Бізнесмен та меценат Павло Фукс, який напередодні зимових Олімпійських ігор в Пхьончхані пообіцяв грошові винагороди медалістам змагань і їх тренерів, вручив сертифікати розміром по 50 тисяч доларів Олімпійському чемпіону та його наставнику.

«Я сам був спортсменом й чудово знаю, як важлива будь-яка підтримка. Поспілкувавшись з нашими лауреатами ще раз переконався, яким непростим був шлях до цієї блискучої перемоги», - сказав Павло Фукс.

«Переконаний, що бізнес повинен підтримувати спорт й з подібних чудових ініціатив наші меценати, бізнесмени повинні брати приклад», - додав Сергій Бубка.

Додамо, що Олександр вдруге отримує звання найкращого спортсмена місяця. Він був удостоєний цього звання два роки тому у лютому-2016 завдяки здобуттю трьох медалей на етапах Кубка світу та малого Кришталевого глобусу у лижній акробатиці.