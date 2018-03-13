15 березня в Києві стартує міжнародний турнір з художньої гімнастики "Кубок Дерюгіної-2018"

Змагання пройдуть у Палаці спорту.

У четвер, 15 березня, у Києві стартує традиційний, 23-й за ліком міжнародний турнір з художньої гімнастики "Кубок Дерюгіної-2018".

Змагання триватимуть до понеділка, 19 березня, у столичному Палаці спорту, повідомили на прес-конференції в УНІАН організатори заходу.

Як заявила перший віце-президент Української федерації гімнастики і головний тренер збірної України Ірина Дерюгіна, "на цьогорічні змагання прибудуть найсильніші спортсмени з 30 країн світу. Лідери своїх національних збірних будуть брати участь у Гран-прі. Також пройдуть змагання серед юніорок, сеньорок, турнір серед команд в групових вправах. Як завжди, на нашому турнірі будуть яскраві і барвисті церемонії відкриття і закриття, маса сюрпризів для глядачів".

"Особливим гостем турніру в цьому році буде президент Міжнародної федерації гімнастики, член Міжнародного олімпійського комітету Моринари Ватанабе, провідні світові функціонери з художньої гімнастики", - додала Дерюгіна.

У свою чергу, її дочка Ірина Блохіна, якаи є тренером-постановником номерів групової команди, повідомила: "Нинішній турнір відкриє київським глядачам нашу нову зірочку - Владу Нікольченко, яка вже встигла виграти два міжнародних турніри в своєму віці. Що стосується групових виступів, то ми підготували нову програму для збірної України. Сподіваємося, київській публіці сподобається виступ і вона традиційно добре прийме команду. Також будуть показові виступи, де виступлять зірки-чемпіонки минулих років".

Читайте такожУ Києві відбудеться щорічний міжнародний турнір з художньої гімнастики «Кубок Дерюгіної 2018»При цьому Дерюгіна акцентувала увагу на складнощі з організацією турніру в цьому році. "Вчора ми цілий день не могли потрапити у Палац спорту, нас просто не пускали через відсутність документів, оформлення яких федерація не має відношення. Сьогодні, на щастя, нас пустили. Чи встигнемо ми оформити декорації в залі, постелити килим... - питання, на яке у мене зараз немає відповіді. З кожним роком організація турніру стає все більш і більш екстремальною. Крім того, кошти від держави ми отримаємо тільки за фактом проведення турніру. Таким чином, ми залишаємося наодинці з проблемою розміщення в готелях та харчування учасників та гостей змагань. Таке враження, що спортом у нашій країні не просто ніхто не цікавиться, а цілеспрямовано заважають проводити змагання. При цьому в нашій країні проводяться буквально 3-4 щорічних міжнародних турніру, і наша держава так до них відноситься. Я не знаю, як проводили свій міжнародний турнір борці, як буде проводити після нас свій турнір зі спортивної гімнастики Стелла Захарова. Але той досвід в організації та проведенні турніру, який у цьому році ми отримали, це тихий жах. А адже в 2020-му Києву доведеться проводити ще і чемпіонат Європи. До речі, за проведення цього турніру ми ще в минулому році повинні були перевести внесок у міжнародну федерацію. Як ви розумієте, грошей там ще ніхто не бачив. А дедлайн був 1 грудня", - заявила Дерюгіна.

Турнір "Кубок Дерюгіної" є одним з найпрестижніших в художній гімнастиці і входить в серію Гран-прі. У свій час на київських змаганнях починали шлях у великий спорт Катерина Серебрянська, Тамара Єрофеєва, Ганна Різатдінова та інші спортсменки.