15-річна українка Костюк успішно стартувала на турнірі в китайському Шеньчжені

Українська тенісистка переграла суперницю з Сербії Івану Йорович.

15-річна українка Марта Костюк успішно почала виступи на турнірі ITF Womens Circuit в китайському Шеньчжені з призовим фондом 60 тисяч доларів.

У першому раунді вона обіграла Івану Йорович з Сербії.

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Матч тривав 2 години 18 хвилин, протягом цього часу українка допустила 7 подвійних помилок і реалізувала 6 брейк-поінтів з 16. На рахунку її суперниці 3 ейси при 6 помилках на подачі, 7 виграних брейк-поінтів з 17.

Марта Костюк (Україна) – Івана Йорович (Сербія) – 0:6, 7:5, 6:4

У наступному колі нашій спортсменці буде протистояти китаянка Фан Йін Сун. Поєдинок відбудеться 14 березня.