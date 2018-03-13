15-річна українка Костюк успішно стартувала на турнірі в китайському Шеньчжені

12:42, 13 березня 2018
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Марта Костюк / btu.org.ua

У першому раунді вона обіграла Івану Йорович з Сербії.

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Матч тривав 2 години 18 хвилин, протягом цього часу українка допустила 7 подвійних помилок і реалізувала 6 брейк-поінтів з 16. На рахунку її суперниці 3 ейси при 6 помилках на подачі, 7 виграних брейк-поінтів з 17.

Марта Костюк (Україна) – Івана Йорович (Сербія) – 0:6, 7:5, 6:4

У наступному колі нашій спортсменці буде протистояти китаянка Фан Йін Сун. Поєдинок відбудеться 14 березня.

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Теги: #Марта Костюк