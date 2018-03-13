Світоліна поступилася іспанці Суарес-Наварро у третьому колі в Індіан-Уелссі
11:56, 13 березня 2018Інше
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Українка, яка вважалася фаворитом у парі, програла у двох сетах.
Еліна Світоліна поступилася іспанці Карлі Суарес-Наварро / j48tennis.net
Українка Еліна Світоліна не зуміла пробитися в четверте коло престижного тенісного турніру в американському Індіан-Уеллсі.
Перша ракетка України Еліна Світоліна у матчі третього кола поступилася 27-й ракетці світу з Іспанії Карлі Суарес-Наварро.
Світоліна, яка вважалася фаворитом у цій парі, програла у двох сетах - 5:7, 3:6.
До цього матчу тенісистки зустрічалися між собою 5 разів, українка лідирувала в особистих зустрічах з рахунком 3:2.
Раніше в цьому році українка зазнала дві поразки і обидві від тенісисток нижче топ-20 рейтингу - Еліз Мертенс (37-ма) в Мельбурні і Петрі Квітовій в Досі (21-ша).
Світоліна уп'яте виступала на турнірі в Індіан-Уеллсі і жодного разу не дійшла до чвертьфіналу. У минулому році Еліна зіграла в Каліфорнії в четвертому колі і тепер втратить очки в рейтингу.
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