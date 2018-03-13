Міністр спорту Жданов закликав збірну України з біатлону до бойкоту етапу Кубку світу в Тюмені

Про це він написав на своїй сторінці у соцмережі.

Міністр молоді і спорту Ігор Жданов на своїй сторінці у Facebook закликав українську федерацію біатлону бойкотувати етап Кубка світу у російській Тюмені.

"Федерації біатлону США, Канади та Чехії заявили про бойкот етапу Кубка світу у Росії, Тюмені. Переконаний, що і наша біатлонна спільнота повинна стати учасником цієї акції. Це позиція, як міністра та громадянина - я за бойкот.

Росія – держава-агресор, яка окупувала частину нашої території. Росія - держава, де вживання допінгу стало одним із елементів національної спортивної політики. Думаю, що Федерація біатлону України прислухається до позиції міністра", - написав Жданов.

Також він зазначив, що звертається до всіх міжнародних федерацій з проханням - не призначати міжнародних спортивних змагань "на території держави-агресора та злісного порушника Всесвітнього антидопінгового кодексу".

Як повідомлялося раніше, збірна України з біатлону збирається виступити на етапі Кубка світу, що пройде в російській Тюмені наприкінці березня.