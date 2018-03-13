Медальний день на Паралімпіаді: українські спортсмени здобули 6 нагород і вийшли на друге місце у командному заліку (відео)

Чемпіонами Паралімпійських ігор-2018 стали українці Тарас Радь і Оксана Шишкова.

Четвертий день змагань на XІІ зимових Паралімпійських ігор у Пхьончхані приніс Україні шість медалей - 2 золоті, 2 срібні та 2 бронзові.

Чемпіоном Паралімпійських ігор став дебютант цих змагань 18-річний Тарас Радь, який переміг у біатлоні на дистанції 12,5 кілометрів сидячи. Про це повідомляє офіційний сайт Паралімпіади.

Українець фінішував з часом 45 хвилин 35,6 секунди, що на хвилину швидше, ніж у найближчого суперника - американця Даніеля Кноссена. Бронзову нагороду виборов ще один представник США Ендрю Соул.

Біатлоністка Оксана Шишкова на дистанції 10 кілометрів серед жінок з вадами зору здобула ще одну золоту нагороду для України. Шишкова закрила всі 20 мішеней та фінішувала з часом 37 хвилин 58,9 секунди. Другою стала спортсменка під нейтральним прапором Михайліна Лисова, а бронзову нагороду виборола німкеня Клара Клуг.

Срібну нагороду для збірної України виборов у змаганнях чоловіків з біатлону Ігор Рептюх. Він став другим на дистанції 12,5 кілометрів (стоячи). Спортсмен фінішував з часом 35 хвилин 31,8 секунди. Він відстав від лідера Бенжаміна Дав’є на 6,7 секунди. Українець не закрив усього одну мішень. Бронзову нагороду виборов спортсмен з Канади Марк Арендс.

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У гонці серед чоловіків з вадами зору дебютант Паралімпійських ігор Олександр Казік здобув срібну нагороду. Він відстав від лідера Юрія Голуба з Білорусії на 2,7 секунди.

Бронзу у цій же дисципліні здобув ще один українець Юрій Уткін.

Крім того, українка Людмила Ляшенко у біатлонній гонці серед жінок у дисципліні «стоячи» взяла бронзу, здолавши дистанцію 10 кілометрів за 36 хвилин 23,6 секунди. Золоту та срібну нагороди здобули спортсменки, які виступають під нейтральним прапором – Катерина Румянцева та Анна Міленіна.

Таким чином, у загальному медальному заліку українська паралімпійська збірна наразі має 15 нагород - 5 золотих, 4 срібних та 6 бронзових.

Українська команда вийшла на друге загальнокомандне місце. Попереду - лише збірна США (17 нагород, 6-6-5).