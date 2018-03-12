Українські синхроністки завоювали сім медалей на етапі Світової серії в Парижі

Українські дівчата здобули три золота, два срібла та дві бронзи.

Українські синхроністки успішно виступили на першому етапі Світової серії з синхронного плавання, який відбувся в Парижі.

Наші спортсменки стали кращими в довільній програмі в групі і в довільній програмі комбінації. Також перемогу святкувала збірна України в хайлайтах, повідомляє Isport.

У довільній програмі дуетів "срібним" став виступ Анастасії Савчук та Єлизавети Яхно, а та ж Яхно посіла друге місце у довільній програмі соло.

Ще одну медаль - "бронзу" - Єлизавета Яхно здобула в технічній програмі в соло. З медаллю виступили українки і у технічній програмі в групі, зумівши посісти третє місце.