Українські медалісти прокоментували свої досягнення на Паралімпіаді в Пхьончхані (відео)

У понеділок українська команда завоювала золото, срібло і бронзу на Паралімпіаді-2018.

Українські медалісти прокоментували свої досягнення в Пхьончхані.

Чемпіон Паралімпіади Ігор Рептюх, який виграв золото в лижних гонках стоячи на дистанції 20 км, зазначив в інтерв'ю "ТСН":

"Ще повністю не усвідомив, що сталося. Сподіваюся, це не сон. Остаточно зрозумію те, що зробив, напевно, коли приїду додому в Україну".

А Оксана Шишкова, яка принесла українській збірній срібло в лижних перегонах серед спортсменок з вадами зору, розповіла про свій талісман, який супроводжує її на змаганнях.