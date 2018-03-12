Українські медалісти прокоментували свої досягнення на Паралімпіаді в Пхьончхані (відео)
13:27, 12 березня 2018Інше
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У понеділок українська команда завоювала золото, срібло і бронзу на Паралімпіаді-2018.
Оксана Шишкова (друга ліворуч) завоювала срібло в лижних гонках на Паралімпіаді-2018 / REUTERS
Українські медалісти прокоментували свої досягнення в Пхьончхані.
Чемпіон Паралімпіади Ігор Рептюх, який виграв золото в лижних гонках стоячи на дистанції 20 км, зазначив в інтерв'ю "ТСН":
"Ще повністю не усвідомив, що сталося. Сподіваюся, це не сон. Остаточно зрозумію те, що зробив, напевно, коли приїду додому в Україну".
А Оксана Шишкова, яка принесла українській збірній срібло в лижних перегонах серед спортсменок з вадами зору, розповіла про свій талісман, який супроводжує її на змаганнях.
Українські медалісти прокоментували свої досягнення в Пхенчхані
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