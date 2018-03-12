Українські медалісти прокоментували свої досягнення на Паралімпіаді в Пхьончхані (відео)

13:27, 12 березня 2018
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Оксана Шишкова (друга зліва) завоювала срібло в лижних гонках на Паралімпіаді-2018 / REUTERS

Чемпіон Паралімпіади Ігор Рептюх, який виграв золото в лижних гонках стоячи на дистанції 20 км, зазначив в інтерв'ю "ТСН":

"Ще повністю не усвідомив, що сталося. Сподіваюся, це не сон. Остаточно зрозумію те, що зробив, напевно, коли приїду додому в Україну".

А Оксана Шишкова, яка принесла українській збірній срібло в лижних перегонах серед спортсменок з вадами зору, розповіла про свій талісман, який супроводжує її на змаганнях.

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Теги: #Паралімпіада-2018