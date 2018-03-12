Українці в понеділок завоювали три медалі Паралімпіади і вийшли на 3-є місце в медальному заліку (відео)

У третій день змагань в активі української збірної - золото, срібло і бронза.

У третій день зимових Паралімпійських ігор-2018 в корейському Пхьончхані українські спортсмени здобули три нагороди - золоту, срібну та бронзову. Про це повідомляє офіційний сайт змагань.

Ігор Рептюх здобув золото в лижних гонках стоячи на 20 км (44 хвилини 52,4 секунди), випередивши найближчого переслідувача Бенжаміна Дав'є майже на 2 хвилини.

Оксана Шишкова завоювала срібну медаль у лижних гонках на дистанції 15 км для спортсменів з вадами зору (її результат - 49 хвилин 19,5 секунди), поступившись тільки білорусці Світлані Саханенковій. Раніше Шишкова взяла бронзу в біатлонному спринті.

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Ще одна українка Людмила Ляшенко виграла бронзову медаль у лижних гонках стоячи вільним стилем на 15-кілометровій дистанції, проїхавши за 51 хвилину 6,6 секунд. Її випередили лише Нейтральні паралімпійські атлети Катерина Румянцева і Анна Міленіна.

Нагадаємо, на даний момент збірна України завоювала три золоті нагороди, а також дві срібні та чотири бронзові.

Україна піднялася на 3-ю позицію в загальному заліку медалей Паралімпіади, поступаючись лише США та Франції.