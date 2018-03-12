Українець Рептюх приніс Україні третє золото Паралімпіади-2018

Ігор Рептюх переміг на дистанції 20 кілометрів у лижних гонках.

Українець Ігор Рептюх завоював золоту медаль зимової Паралімпіади-2018 у Пхьончхані, перемігши у змаганнях лижників на 20-кілометровій дистанції вільним стилем.

Про це повідомляє офіційний сайт Паралімпійських ігор.

Ігор Рептюх показав час – 44 хвилини 52,4 секунди. Найближчий переслідувач - француз Бенжамін Дав'є відстав від лідера на 1 хвилину 56,5 секунди. Бронзову нагороду виборов представник Норвегії – Хакон Олсруд.

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Слід відзначити, що для Рептюха це вже друга нагорода у Пхьончхані. У перший змагальний день у біатлонному спринті він завоював бронзову медаль.

Таким чином, в української збірної вже 3 золоті медалі, 1 срібна і 3 бронзові на Паралімпіаді у Пхьончхані.

Ігри триватимуть до 18 березня.