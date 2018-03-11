Українка Каланіна завоювала "золото" на етапі Гран-прі з дзюдо в Марокко

Також українські спортсмени завоювали на цих змаганнях одне срібло і дві бронзи.

Чотири нагороди завоювали українські дзюдоїсти на етапі Гран-прі, який щойно завершився в Агадірі (Марокко). «Золото» – в Єлизавети Каланіної, «срібло» – в Анастасії Турчин, «бронза» – в Кенджау Ньябалі й Олександра Гордієнка.

Про це повідомив офіційний сайт Федерації дзюдо України.

У категорії понад 78 кілограмів свою другу міжнародну нагороду в цьому сезоні здобула Єлизавета Каланіна. Відзначимо, що у лютому в португальському Одівелаші спортсменка з Кременчука виграла «золото» Континентального Кубку. Спочатку у Марокко Каланіна взяла гору над місцевою дзюдоїсткою Юсрою Аурз, серед міжнародних досягнень якої поки що віце-чемпіонство Африки серед кадетів 2016 року.

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Потім українка завершила на свою користь поєдинок проти Іванни Сутало із Хорватії, переможниці молодіжної європейської першості-2016 (до 23 років). А в фіналі Єлизавета зустрілася із словенкою Анамарі Веленшек, в активі якої є багато медалей, у тому числі «срібло» чемпіонату світу-2015 і «бронза» Європейських ігор. Основний час сутички переможця не виявив. А в «голден скор» судді оголосили українку переможницею, тому що суперниця була покарана за менш активну боротьбу.

У вазі до 78 кілограмів Анастасія Турчин в першій сутичці виграла у француженки Ванеси Дюро. Потім за вихід до фіналу вона перемогла Ярден Майерсон із Ізраїлю. У поєдинку за «золото» українці протистояла німкеня Майке Зієх. Зустріч знову ж таки перейшла у «голден скор», де Анастасія програла за зауваженнями і отримала в результаті «срібло».

Щодо чоловіків, то із шести українських спортсменів в Агадірі троє брали участь у поєдинках за медаль, щоправда, бронзову. Кенджау Ньябалі з Києва у вазі до 90 кілограмів спочатку програв чинному чемпіону світу - Неманьї Майдовому із Сербії. Однак потім українець здолав британця Фрейзера Чемберлена і здобув "бронзу".

Одесит Олександр Гордієнко у категорії понад 100 кілограмів у суперечці за вихід до фіналу зазнав поразки від Антона Крівобокова з Росії. «Бронзовий» поєдинок проти франуза Хамзи Учані минув дуже швидко: Олександр здолав опонента за 20 секунд.

У категорії до 73 кілограмів Дмитро Канівець також сперечався за "бронзу", однак поступився німцю Ентоні Зінгу.

Інші українці програли вже в перших своїх поєдинках. Георгій Зантарая боровся з Адріаном Гомбочем із Словенії, якого переміг у фіналі чемпіонату Європи-2017. Але в Марокко балканець узяв реванш, у результаті вигравши Гран-прі в Агадірі.