Бойкоту не буде: збірна України з біатлону поїде на етап Кубка світу в Тюмень
20:00, 11 березня 2018Інше
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Українські біатлоністи виступлять на етапі Кубка світу найсильнішим складом.
Бойкоту не буде: збірна України поїде на етап Кубка світу в Тюмень / Isport
Збірна України з біатлону найсильнішим складом поїде на завершальний етап Кубка світу в Тюмень.
Про це повідомляє Isport з посиланням на коментатора телеканалу "UA:Перший" Андрія Столярчука, який зазначив, що прийняте остаточне рішення про участь збірної України в російському етапі Кубка світу.
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До жіночої збірної точно приєднаються Юлія Журавок та Ольга Абрамова, які йдуть у топ-10 загального заліку Кубка IBU.
Раніше команда США вирішила бойкотувати етап Кубка світу в Росії. А ось лідер норвезької збірної Йоханнес Бьо подібну акцію не підтримав, заявивши, що готовий їхати в Тюмень.
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