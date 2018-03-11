Джима та сестри Семеренко не потрапили в топ-10 в мас-старті на етапі Кубка світу

Перемогу здобула німкеня Ванесса Хінц.

У неділю на етапі Кубка світу в Контіолахті пройшов жіночий мас-старт. Перемогу здобула німкеня Ванесса Хінц, для якої це перша медаль у кар'єрі на Кубку світу.

Україну представляли Віта Семеренко, Юлія Джима і Валентина Семеренко.

Джима перші три вогневі рубежі відстрілялася на нуль і йшла в топ-10, але на останній стрільбі двічі промахнулася і в підсумку посіла 14-е місце. Віта Семеренко фінішувала 17-ою, а Валентина Семеренко - на 22-му місці.

1. Ванесса Хінц (Німеччина) – 35:47.9 (0)

2. Ліза Віттоцці (Італія) – 13,5 (1)

3. Анаіс Шевальє (Франція) – 16,8 (1)

14. Юлія Джима (Україна) – 1.28,6 (2)

17. Віта Семеренко (Україна) – 1.46,0 (3)

22. Валентина Семеренко (Україна) – 2.03,1 (3)