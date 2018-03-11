Українка Костюк програла у фіналі тенісного турніру ITF у Китаї

У вирішальному поєдинку вона поступилася колишній співвітчизниці Марині Заневській.

15-річна українка Марта Костюк не зуміла перемогти на тенісному турнірі серії ITF, який завершився у китайському Чжухаї.

У фінальному матчі юна спортсменка поступилася екс-українці Марині Заневській, яка зараз представляє Бельгію. Рахунок матчу - 6:2, 6:4 на користь Заневської, повідомляє офіційний сайт змагань.

Незважаючи на рахунок першої партії, в цьому сеті боротьба була приблизно рівною, але Костюк допустила сім подвійних помилок, що і допомогло суперниці повести в рахунку.

У другому сеті Костюк і Заневська йшли гейм в гейм, але в дев'ятому геймі Заневській вдалося взяти подачу Марти і потім завершити зустріч з першого ж матчболу.

Фінал

Марта Костюк (Україна) - Марина Заневська (Бельгія) - 2:6, 4:6

Для Костюк це був третій фінал на професійних турнірах і перший, в якому вона програла. Нагадаємо, що в травні минулого року киянка стала чемпіонкою турніру в Угорщині, а на початку минулого місяця виграла титул у Берні (Австралія).