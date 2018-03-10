Збірна України посіла 2-е місце у змішаній естафеті на етапі Кубка світу з біатлону

Наш квартет пограв на фініші команді Італії лише півтори секунди.

У Контіолахті (Фінляндія) завершилася змішана естафетна гонка етапу Кубка світу з біатлону, в якій збірна України посіла друге місце.

Команда у складі Анастасія Меркушина, Віта Семеренко, Артем Прима і Дмитро Підручний дпустила лише 3 промахи на вогневих рубежах, використала додаткові патрони і лише на 1,5 секунди відстала від команди Італії, повідомляє офіційний сайт змагань.

Читайте такожВарвінець і Тищенко на останньому колі втратили призове місце в одиночній змішаній естафеті етапу КС з біатлонуІталійська команда подолала дистанцію гонки за 1 годину 15 хвилин 08,3 секунди (1 штрафне коло та 13 додаткових патронів), третє місце у команди Норвегії (0+9, 9,1 секунди відставання).

Етап КС в Контіолахті завершиться в неділю, 11 березня гонками мас-старт серед чоловіків і жінок.