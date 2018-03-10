Плавець Романчук виграв турнір Trofeo Citta' Di Milano на дистанції 400 метрів

Бронзу в цьому ж запливі виборов Сергій Фролов.

Український плавець Михайло Романчук став переможцем запливу на 400 метрів на турнірі Trofeo Citta' Di Milano в італійському Мілані. Романчук подолав дистанцію за 3 хвилини 48,78 секунди, повідомляється в Twtter НОК України. Читайте такожРоманчук виграв чемпіонат Європи з плавання на дистанції 1500 метрівУкраїнець випередив Яна Мічку з Чехії. Трійку призерів замкнув ще один українець Сергій Фролов. Як повідомляється, раніше на турнірі в Італії Романчук виборов срібло на дистанції 400 метрів комплексним плаванням.

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