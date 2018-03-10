Плавець Романчук виграв турнір Trofeo Citta' Di Milano на дистанції 400 метрів

18:23, 10 березня 2018
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Михайло Романчук виборов бронзу чемпіонату Європи / xsport.ua

Романчук подолав дистанцію за 3 хвилини 48,78 секунди, повідомляється в Twtter НОК України.

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Як повідомляється, раніше на турнірі в Італії Романчук виборов срібло на дистанції 400 метрів комплексним плаванням.

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Теги: #плавець Михайло Романчук