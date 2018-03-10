Українка Костюк вийшла у фінал тенісного турніру у китайському Чжухаї і зіграє з екс-українкою Заневською

Наша спортсменка обіграла в півфіналі словачку Шмідлову.

У Чжухаї (Китай) завершилися півфінальні матчі тенісного турніру серії ITF Womens Circuit, в одному з яких українка Марта Костюк обіграла Анну-Кароліну Шмієдлову зі Словаччини.

Матч завершився з рахунком 6:2, 6:4, повідомляє офіційний сайт змагань.

Гра тривала 1 годину 26 хвилин.

Протягом матчу українка виконала 1 ейс проти 0 у суперниці і зробила 4 подвійні помилки, проти двох - у суперниці. Разом з тим, Костюк краще реалізував брейк-поінти, довівши в першому сеті перевага до 4:1, а потім і 6:2. А у другій партії Марта вирішила долю матчу в кінцівці, за рахунку 4:4, коли виграла два гейми поспіль.

Читайте також15-річна українка Костюк вийшла в півфінал турніру в китайському ЧжухаїУ фінальному матчі українка зіграє з екс-українкою Мариною Заневською, яка зараз представляє Бельгію. У своєму півфіналі Заневська обіграла Анну Калінську з Росії з рахунком 7:5,6:4.

Фінал турніру в Чжухаї відбудеться в неділю, 11 березня.