Українські паралімпійці завоювали золото, срібло та три бронзи в перший день Ігор в Пхенчхані (відео)

Всі медалі завойовані у змаганнях з біатлону.

В Пхенчхані стартували Паралімпійські ігри-2018, де вже в перший день змагань збірна України завоювала 5 медалей.

На рахунку нашої команди золото, срібло і три бронзи, повідомляє офіційний сайт змагань.

Якщо в перших двох біатлонних гонках дня наші спортсмени залишалися без нагород, то згодом ситуація виправилася.

Найбільший успіх нашу команду чекав у заключній спринтерській гонці дня у чоловіків на дистанції 7,5 км. для спортсменів з вадами зору. Перше золото Україні тут приніс Віталій Лук'яненко, який зумів випередити в боротьбі за перше місце Ігоря Голуба з Білорусі. Бронза на рахунку ще одного українця Анатолія Ковалевського.

Читайте такожПаралімпіада-2018 поб'є рекорд за кількістю учасників - 567 спортсменів з 49 країнВ жіночій спринтерській гонці на 6 км. Людмила Ляшенко завоювала бронзу, поступившись лише росіянкам - Катерині Румянцевій (золото) і Ганні Міленіной (срібло). А в аналогічній гонці у спортсменок з порушеннями зору Оксана Шикова завоювала срібло, програвши лише Михайлині Лисовій з Росії.

В чоловічій спринтерській гонці на 7,5 км. Игорр Рептюх завоював бронзу, поступившись тільки Бенжамену Давье з Франції і Марку Арендзу з Канади.

Таким чином, після першого дня змагань (розігрувалися медалі у біатлоні та гірськолижному спорті) збірна України знаходиться на 4-му місці загальнокомандного заліку (1-1-2), поступаючись лише командам США (3-1-1), Франції та Росії (по 2-1-0).

Паралімпіада-2018 триватиме до 18 березня.