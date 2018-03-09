Українські стрибуни у воду здобули дві медалі на етапі Світової серії в Пекіні
20:31, 09 березня 2018Інше
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Нагороди на рахунку дуетів Долгов/Горшковозов і Горшковозов/Колодій.
Боргів і Горшковозов принесли збірній України срібло етапу Світової серії / facebook.com/olympicua
У Пекіні завершився перший день етапу Світової серії зі стрибків у воду, де українські стрибуни завоювали срібло та бронзу.
У синхронних стрибках з вишки (10 метрів) Максим Долгов і Олександр Горшковозов посіли 2-е місце і завоювали срібло (417,93 бали)., повідомляє офіційний сайт змагань
Перемогли китайці Чен Айшен / Янь Хао (484,29), трійку призерів замкнули британські стрибуни Томас Делі / Даніель Гудфеллоу (400,68).
Окрім того, український дует Олександр Горшковозов / Олег Колодій зайняв 3-е місце в синхронних стрибках з 3-метрового трампліна з результатом 406,89 бали. Тут перемогли китайці Цао Юань і Сі Сіі (497,34), срібло у росіян Іллі Захарова та Євгена Кузнєцова (442,86).
Етап КМ триватиме до неділі, 11 березня.
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