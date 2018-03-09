Українські стрибуни у воду здобули дві медалі на етапі Світової серії в Пекіні

20:31, 09 березня 2018
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Боргів і Горшковозов принесли збірній України друге золото і лідерство в загальнокомандному заліку / facebook.com/olympicua

У синхронних стрибках з вишки (10 метрів) Максим Долгов і Олександр Горшковозов посіли 2-е місце і завоювали срібло (417,93 бали)., повідомляє офіційний сайт змагань

Перемогли китайці Чен Айшен / Янь Хао (484,29), трійку призерів замкнули британські стрибуни Томас Делі / Даніель Гудфеллоу (400,68).

Окрім того, український дует Олександр Горшковозов / Олег Колодій зайняв 3-е місце в синхронних стрибках з 3-метрового трампліна з результатом 406,89 бали. Тут перемогли китайці Цао Юань і Сі Сіі (497,34), срібло у росіян Іллі Захарова та Євгена Кузнєцова (442,86).

Етап КМ триватиме до неділі, 11 березня.

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Теги: #збірна України#стрибки у воду