Українки Джима та Семеренко потрапили в Топ-10 спринтерської гонки етапу КС з біатлону

Наші спортсменки посіли 4-е і 7-е місця, ледь не дотягнувши до подіуму.

У Контіолахті (Фінляндія) завершилася жіноча спринтерська гонка етапу Кубка світу з біатлону, в якій українки Юлія Джима та Віта Семерено зуміли потрапити в Топ-10.

Джима посіла 4-е місце в гонці, а Семеренко - 7-е, повідомляє офіційний сайт змагань.

Обидві спортсменки жодного разу не схибили на вогневих рубежах, вразивши усі десять мішеней. По швидкості Джима відстала від переможниці гонки на 17,2 секунди, а Семеренко - на 21,1 секунди.

Гонку виграла Дар'я Домрачева з Білорусі, яка подолала 7,5 км з двома вогневими рубежами за 20 хвилин 56,8 секунди (1 промах). 2-е місце у Франціски Хільдебранд з Німеччини - 0,5 секунди відставання (0), 3-е - у Лізи Вітоцци з Італії (5,5, 1).

Біатлон Кубок світу

Жінки. Спринт

1. Дарина Домрачева (Білорусь, 0+1) 20:56,8

2. Франциска Хільдебранд (Німеччина, 0+0) +0,5

3. Ліза Виттоцци (Італія, 0+1) +5,5

4. Юлія Джима (Україна-0+0) +17,2

5. Лаура Дальмайєр (Німеччина, 1+0) +19,4

6. Вероніка Віткова (Чехія, 0+0) +21,0

7. Віта Семеренко (Україна-0+0) +21,1

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35. Валя Семеренко (Україна-0+1) +1:26,2

61. Анастасія Меркушина (Україна, 2+0) +2:14,3

68. Ірина Варвинець (Україна, 1+1) +2:27,6