Збірна України пройшла на параді учасників Церемонії відкриття Паралімпіади-2018
14:38, 09 березня 2018Інше
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Нашу країну представляють у Південній Кореї 30 атлетів.
Паралімпіада в Пхенчхані триватиме до 18 березня / Reuters
В Пхенчхані проходить Церемонія відкриття Паралімпіади-2018, де в параді учасників пройшла коло по стадіону збірна України.
На нинішніх змаганнях наша команда на 11-му місці за кількістю спортсменів, які візьмуть участь у Паралімпіаді, повідомляє офіційний сайт Паралімпійського комітету України.
Читайте такожПаралімпіада-2018 поб'є рекорд за кількістю учасників - 567 спортсменів з 48 країнУ складі делегації 30 спортсменів, 10 з яких — спортсмени-лідери або гайди, які супроводжують незрячих спортсменів та атлетів з порушенням зору на трасі під час змагань.
Українці візьмуть участь у змаганнях з лижних гонок, біатлону та сноуборду.
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