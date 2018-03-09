Збірна України пройшла на параді учасників Церемонії відкриття Паралімпіади-2018

Нашу країну представляють у Південній Кореї 30 атлетів.

В Пхенчхані проходить Церемонія відкриття Паралімпіади-2018, де в параді учасників пройшла коло по стадіону збірна України.

На нинішніх змаганнях наша команда на 11-му місці за кількістю спортсменів, які візьмуть участь у Паралімпіаді, повідомляє офіційний сайт Паралімпійського комітету України.

Читайте такожПаралімпіада-2018 поб'є рекорд за кількістю учасників - 567 спортсменів з 48 країнУ складі делегації 30 спортсменів, 10 з яких — спортсмени-лідери або гайди, які супроводжують незрячих спортсменів та атлетів з порушенням зору на трасі під час змагань.

Українці візьмуть участь у змаганнях з лижних гонок, біатлону та сноуборду.