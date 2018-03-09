Відкриття ХІІ зимових Паралімпійських ігор-2018 в Пхенчхані (фоторепортаж)
На 35-тисячному стадіоні міста Пхенчхан (Республіка Корея) почалася урочиста церемонія відкриття ХІІ зимових Паралімпійських ігор-2018.
Всього у всесвітньому форумі спортсменів-інвалідів, який триватиме з 9 по 18 березня, візьмуть участь 567 атлетів з 49-ти країн, які розіграють 80 комплектів нагород у шести видах спорту - лижних перегонах, біатлоні, гірськолижному спорті, следж-хокеї, сноубоді і керлінгу.
Here. We. GO!!! #Pyeongchang2018 starts now! #Paralympics— Paralympic Games (@Paralympics) March 9, 2018
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Серед учасників Ігор - 30 паралімпійців України. Змагатимуться українці у трьох видах спорту - лижних гонках, біатлоні і сноуборді.
Церемонія закриття Паралімпіади відбудеться 18 березня.