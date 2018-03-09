Відкриття ХІІ зимових Паралімпійських ігор-2018 в Пхенчхані (фоторепортаж)

Паралімпіада-2018 поб'є рекорд за кількістю учасників - 567 спортсменів з 49 країн.

На 35-тисячному стадіоні міста Пхенчхан (Республіка Корея) почалася урочиста церемонія відкриття ХІІ зимових Паралімпійських ігор-2018.

Всього у всесвітньому форумі спортсменів-інвалідів, який триватиме з 9 по 18 березня, візьмуть участь 567 атлетів з 49-ти країн, які розіграють 80 комплектів нагород у шести видах спорту - лижних перегонах, біатлоні, гірськолижному спорті, следж-хокеї, сноубоді і керлінгу.

Серед учасників Ігор - 30 паралімпійців України. Змагатимуться українці у трьох видах спорту - лижних гонках, біатлоні і сноуборді.

Церемонія закриття Паралімпіади відбудеться 18 березня.