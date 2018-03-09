Світоліна у другому колі турніру в Індіан-Уеллсі зіграє з німкенею Бартель

Цуренко вибула з боротьби вже на старті змагань.

Українка Еліна Світоліна дізналася суперницю в стартовому матчі на турнірі в американському Індіан-Уеллс, з призовим фондом в 5,3 млн. доларів.

Українка, котроя займає 4-у сходинку у світовому рейтингу і пропускала перше коло змагань зіграє з Моною Бартель з Німеччини, повідомляє офіційний сайт змагань.

Матч відбудеться 10 березня і розпочнеться близько 22.00 по Києву.

Читайте також15-річна українка Костюк вийшла в півфінал турніру в китайському ЧжухаїРаніше Бартель в першому колі розгромила Вероніку Сепеде-Ройг з Парагваю з рахунком 6:2, 6:1.

Також в ніч на п'ятницю свій матч першого кола провела інша українка Леся Цуренко, яка вибула з боротьби вже на старті змагань. Наша спортсменка програла Ларі Арруабаррене з Іспанії, з рахунком 3:6, 6:3, 6:4.

Турнір в Індіан-Уеллсі триватиме до 18 березня.