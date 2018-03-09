Світоліна у другому колі турніру в Індіан-Уеллсі зіграє з німкенею Бартель
13:31, 09 березня 2018Інше
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Цуренко вибула з боротьби вже на старті змагань.
Еліна Світоліна почне змагання в Індіан-Уеллсі з другого кола / facebook.com/ddftennis
Українка Еліна Світоліна дізналася суперницю в стартовому матчі на турнірі в американському Індіан-Уеллс, з призовим фондом в 5,3 млн. доларів.
Українка, котроя займає 4-у сходинку у світовому рейтингу і пропускала перше коло змагань зіграє з Моною Бартель з Німеччини, повідомляє офіційний сайт змагань.
Матч відбудеться 10 березня і розпочнеться близько 22.00 по Києву.
Читайте також15-річна українка Костюк вийшла в півфінал турніру в китайському ЧжухаїРаніше Бартель в першому колі розгромила Вероніку Сепеде-Ройг з Парагваю з рахунком 6:2, 6:1.
Також в ніч на п'ятницю свій матч першого кола провела інша українка Леся Цуренко, яка вибула з боротьби вже на старті змагань. Наша спортсменка програла Ларі Арруабаррене з Іспанії, з рахунком 3:6, 6:3, 6:4.
Турнір в Індіан-Уеллсі триватиме до 18 березня.
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