В Пхенчхані стартує зимова Паралімпіада-2018
12:29, 09 березня 2018Інше
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Українські спортсмени будуть змагатися у трьох видах програми з шести.
Змагання в Пхенчхані триватимуть до 18 березня / pyeongchang2018.com
Сьогодні в Пхенчхані (Південна Корея) стартують Паралімпійські ігри-2018, головна спортивна подія чотириріччя серед атлетів з обмеженими можливостями.
Ігри триватимуть до 18 березня, на них буде розіграно 80 комплектів нагород повідомляє ТСН,.
У трьох дисциплінах з шести будуть представлені і українські атлети, який на нинішніх Іграх націлені на перше місце в загальнокомандному заліку.
У Південній Кореї стартує зимова Паралімпіада
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