В Пхенчхані стартує зимова Паралімпіада-2018

12:29, 09 березня 2018
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Змагання в Пхенчхані триватимуть до 18 березня / pyeongchang2018.com

Ігри триватимуть до 18 березня, на них буде розіграно 80 комплектів нагород повідомляє ТСН,.

У трьох дисциплінах з шести будуть представлені і українські атлети, який на нинішніх Іграх націлені на перше місце в загальнокомандному заліку.

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Новина в сюжеті: Зимова Паралімпіада 2018
Теги: #Пхенчхан-2018#паралімпійська збірна України