В Пхенчхані стартує зимова Паралімпіада-2018

Українські спортсмени будуть змагатися у трьох видах програми з шести.

Сьогодні в Пхенчхані (Південна Корея) стартують Паралімпійські ігри-2018, головна спортивна подія чотириріччя серед атлетів з обмеженими можливостями.

Ігри триватимуть до 18 березня, на них буде розіграно 80 комплектів нагород повідомляє ТСН,.

У трьох дисциплінах з шести будуть представлені і українські атлети, який на нинішніх Іграх націлені на перше місце в загальнокомандному заліку.